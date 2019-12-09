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Maltepe'de ceset bulundu

Maltepe'de D-100 kara yolunda refüjde bir erkeğe ait ceset bulundu.

09.12.2019 10:25 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:26
'de D-100 kara yolunda refüjde bir erkeğe ait ceset bulundu.
Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolunda sabah saatlerinde trafik denetimi gerçekleştiren bir ekipler, İdealtepe yol ayırımında refüjde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti.
Polisin vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri incelemede, üzerinde kimlik çıkmayan 25 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiğini, yüzünde yara izleri bulunduğunu belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sırasında yolun bir bölümünün kapatılması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Ceset, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Maltepe'de ceset bulundu

Maltepe, Sabah, Güncel

Kaynak: AA


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