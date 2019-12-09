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Maltepe'de ceset bulundu

Maltepe'de D-100 kara yolunda Mehmet Ferdi Karakuş'un cesedinin bulunmasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

09.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:18Maltepe'de ceset bulundu
'de D-100 kara yolunda Mehmet Ferdi Karakuş'un cesedinin bulunmasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda sabah saatlerinde trafik denetimi gerçekleştiren ekipler, İdealtepe Mahallesi D-100 istikameti orta refüjde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti.
Polisin vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri incelemede, üzerinde kimlik çıkmayan erkeğin hayatını kaybettiğini, yüzünde yara izleri bulunduğunu belirledi.
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cesedi bulunan kişinin 21 yaşındaki Mehmet Ferdi Karakuş olduğunu belirledi. Olayla ilgili Karakuş'un arkadaşı Emre U. (20) gözaltına alındı.
İncelemede, Emre U ile Karakuş'un arkadaş oldukları ve gece motosikletle Kartal'da bulunan ikametlerine gitmek üzere birlikte yola çıktıkları öğrenildi. Emre U'nun kontrolündeki motosikletin kaza yaptığı, şüphelinin alkollü ve ehliyetsiz olmasından dolayı olay yerinden kaçtığı belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheli Emre U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Maltepe, Kadıköy, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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