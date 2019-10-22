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Maltepe'de cinayet

Maltepe'de 80 yaşındaki kadın, torununun eşi tarafından yüzük ve bilezikleri için öldürüldü.

22.10.2019 22:22Maltepe'de cinayet
Maltepe'de 80 yaşındaki kadın, torununun eşi tarafından yüzük ve bilezikleri için öldürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Aydınevler Mahallesi'nde yaşayan Fatima K'dan haber alınamaması üzerine adrese giden polis, yaşlı kadını yüzüstü şekilde yerde hareketsiz yatarken buldu.
Yaşamını yitirdiği anlaşılan kadının cüzdanın boş, kolundaki bileziklerin de olmadığı tespit edildi.
Çelişkili ifadeler veren Fatima K'nın torununun eşi Mustafa K. gözaltına alırken, zanlının bir kuyumcuya iki kez giderek yüzük ve bilezik bozdurduğu ortaya çıktı.
Sorguya alınan zanlı Mustafa K. cinayeti itiraf ederken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İstanbul, Maltepe, Güncel

Kaynak: AA

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