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Maltepe'de çöken okuş çatısı araçların üzerine devrildi

Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı çökerek yol üzerinde bulunan araçların üzerine devrildi.

05.10.2019 10:15
Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı çökerek yol üzerinde bulunan araçların üzerine devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, o sırada yoldan birinin geçmiyor olması, olası bir faciayı önledi.
Maltepe Küçükyalı Caddesi üzerinde bulunan bir okulun çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle koparak çöktü. Çöken çatı okulun bulunduğu yol üzerinde park halinde olan yaklaşık 10 aracın üzerine devrildi. Araçlarda büyük maddi hasar geldiği gözlendi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.
(Halit Arslan/İHA)
Maltepe'de çöken okuş çatısı araçların üzerine devrildi

Maltepe, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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