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Maltepe'de darbedilen iki kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Maltepe'de, alkol aldıkları öne sürülen iki kişi silahla darbedildi.

30.11.2019 06:40 | Son Güncelleme: 30.11.2019 06:40Maltepe'de darbedilen iki kişi hastaneye kaldırıldı
'de, alkol aldıkları öne sürülen iki kişi silahla darbedildi.
Mahallesi Çiftlik Sokak'ta 4 kişilik bir grup arabayla seyir ettikleri esnada önce havaya ateş açtı. Daha sonra orada alkol aldıkları öne sürülen iki genci silahın kabze kısmıyla darbederek olay yerinden kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan şahısların ilk müdahalesi ambulansta yapıldıktan sonra Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Güvenlik güçleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul, Maltepe, Girne, Güncel

Kaynak: AA

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