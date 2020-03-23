Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Maltepe'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı - Haberler

Maltepe'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

23.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:37
Maltepe 'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Muhammed İncedayı'nın kullandığı 34 HA 3539 plakalı beton mikseri, Gülsuyu Köprüsü'nden D-100 karayolunun Kadıköy istikametine dönmek isterken virajı alamayarak devrildi.
Kazada araç içinde sıkışan sürücü İncedayı, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İncedayı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maltepe’de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Maltepe'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Etiketler : Kadıköy, Maltepe, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye, bu saate kilitlendi! Gözler, Bakan Koca’nın açıklamasında Haberler
Türkiye, bu saate kilitlendi! Gözler, Bakan Koca'nın açıklamasında
Annesini kaybeden usta oyuncu, aldığı önlemle alkış topladı Haberler
Annesini kaybeden usta oyuncu, aldığı önlemle alkış topladı
Asılsız virüs paylaşımı yapan 1778 kişi hakkında adli işlem yapıldı Haberler
Asılsız virüs paylaşımı yapan 1778 kişi hakkında adli işlem yapıldı
Uyarıları dikkate alan yok! Bir kentimizde caddeler dolup taştı Haberler
Uyarıları dikkate alan yok! Bir kentimizde caddeler dolup taştı
Sokağa çıkma yasağına uymayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı Haberler
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı Haberler
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı
İtalya’da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı

Son Dakika Güncel Haberleri

Akşehir Emniyet Müdürlüğü'nden anonslu "koronavirüs" uyarısı - Haber Kaymakam Sezik'ten dolandırıcılara karşı uyarı - Haber Havza'da Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları - Haber Muratpaşa'dan hastanede ön tetkikinin yapılacağı noktalara katkı - Haber Hong Kong'da yaşamayan vatandaşların Hong Kong'a girişi yasaklandı - Haber Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı - Haber Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı - Haberler Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin - Haber Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı - Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti - Haber Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak - Haber
Loading