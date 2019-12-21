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MALTEPE'DE EĞLENCE MEKANINDA 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI BIÇAKLI KAVGA KAMERADA

MALTEPE'de eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada, aynı gruptan 3 kişi yaralandı.

21.12.2019 13:51 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:51 MALTEPE'DE EĞLENCE MEKANINDA 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI BIÇAKLI KAVGA KAMERADA
MALTEPE'de eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada, aynı gruptan 3 kişi yaralandı. Kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye  saniye yansıdı.

Olay, Yalı Mahallesi Rıhtım Caddesi'ndeki eğlence mekanında saat 02.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanında eğlenen Y.D. ve kız arkadaşı ile 3 kişilik gruptaki kişiler arasında 'laf atma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Y.D. elindeki bıçakla karşı gruptaki 3 kişiyi yaraladı. Kavgayı gören diğer kişilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçaklı kavgada yaralanan Ömer Zor, Battal Böyük ve Akın Böyük, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Zor'un, Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

ekipleri de eğlence mekanı ve çevresinde incelmelerde bulundu. İncelemeler sonucu bir cep telefonu ile bıçak bulundu. Ayrıca mekandaki güvenlik kameraları da kontrol edildi. Olay yerinde gözaltına alınan Y.D. sorgulanmak üzere Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAVGA KAMERADA 

Öte yandan kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elinde bıçak olan bir kişiyle gruptakiler tartışıyor. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşüyor. Elinde bıçak olan şüpheli gruptakilere saldırırken, yaralananlar yere düşüyor. Yaralılardan biri ayağa kalkarak, bıçaklı kişiye saldırmaya çalışıyor. Gruptakiler de bıçaklı kişiye saldırmaya çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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EK GÜVENLİK KAMERASI//

-Kavga anı

-Bıçaklı kişinin gruptakilere hamle yapması

-Bıçaklanan kişilerin yere düşmesi

-Gruptakilerin bıçaklı kişiye saldırmaları

GEÇİLEN//

-Olay yeri

-Yaralılardan detaylar 

-Polis ekipleri yaralıları güçlükle ambulansa götürülmesi 

-Olay yeri inceleme ekiplerin çalışması 

-Ambulansla gidişi 

-Olay yerindeki bıçağı alması

-Genel ve detaylar

 


- İstanbul

Maltepe, Polis, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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