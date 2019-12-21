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MALTEPE'DE EĞLENCE MEKÂNINDA BIÇAKLI KAVGA: 1'İ AĞIR 3 YARALI

MALTEPE'de bir eğlence mekanında kız arkadaşı ile oturan Y.D. ile 3 kişilik grup arasında 'laf atma' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada, aynı gruptan 3 kişi yaralandı.

21.12.2019 04:47 | Son Güncelleme: 21.12.2019 04:47 MALTEPE'DE EĞLENCE MEKÂNINDA BIÇAKLI KAVGA: 1'İ AĞIR 3 YARALI
MALTEPE'de bir eğlence mekanında kız arkadaşı ile oturan Y.D. ile 3 kişilik grup arasında 'laf atma' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada, aynı gruptan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Yalı Mahallesi Rıhtım Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında saat 02.15 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, eğlence mekanında eğlenen Y.D. ve kız arkadaşı ile 3 kişilik gruptaki kişiler arasında 'laf atma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Y.D. elindeki bıçakla karşı gruptaki 3 kişiyi yaraladı. Kavgayı gören diğer kişilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçaklı kavgada yaralanan Ömer Zor, Battal Böyük ve Akın Böyük, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Zor'un, Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

ekipleri de eğlence mekanı ve çevresinde incelmelerde bulundu. İncelemeler sonucu bir cep telefonu ile bıçak bulundu. Ayrıca mekandaki güvenlik kameraları da kontrol edildi. Olay yerinde gözaltına alınan Y.D. sorgulanmak üzere Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Yaralılardan detaylar 

-Polis ekipleri yaralıları güçlükle ambulansa götürülmesi 

-Olay yeri inceleme ekiplerin çalışması 

-Ambulansla gidişi 

-Olay yerindeki bıçağı alması

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Maltepe, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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