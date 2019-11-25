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Maltepe'de en güzel eserler öğretmenler için söylendi

Maltepe Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü, öğretmenler için hazırlanan özel bir konserle kutladı.

25.11.2019 12:01 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:07Maltepe'de en güzel eserler öğretmenler için söylendi
Maltepe Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü, öğretmenler için hazırlanan özel bir konserle kutladı.

Maltepe Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde verdiği konserde Anadolu'nun yedi bölgesinden eserler öğretmenler için söylendi. Şef Turgay Demir yönetiminde sahne alan dev koronun sanat yönetmenliğini Bülent Yılmaz üstlendi. Konser, Millet Mektepleri'nin ve Türk ulusunun Başöğretmeni, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Geçtiğimiz ağustos ayında yaşamını yitiren, koronun başlangıcından bu yana sunuculuğunu yapan Türk halk müziği sanatçısı Ali Gürlü, rahmet ve minnetle anıldı. Anadolu kültürünü yaşatmak için çalışmalarına devam eden koro, konsere Muzaffer Sarısözen'den derlenen ve Ankara yöresine ait iki türküyle başladı. Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Halk Müziği Korosu Sanatçısı Zehra Ganioğlu konuk sanatçı olarak sahne aldı. Ganioğlu sahne performansıyla müzikseverlerin alkışlarını topladı. Koro, özel repertuarı ve muhteşem performansı ile dinleyicilere keyifli anlar yaşattı - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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