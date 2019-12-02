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Maltepe'de engelli vatandaşlar onuruna kahvaltı

Maltepe Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçede çeşitli engel gruplarından bin 500 kişiye kahvaltı verdi.

02.12.2019 17:39 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:45Maltepe'de engelli vatandaşlar onuruna kahvaltı
Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçede çeşitli engel gruplarından bin 500 kişiye kahvaltı verdi. Kahvaltıya katılarak engelli vatandaşlarla ve sorunlarıyla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sizlere selamları var. Bize engellilerin önündeki engelleri kaldırın talimatını verdi. Biz de buna yönelik, süreç her ne kadar kolay yürümese de, çalışıyoruz" dedi.

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, çeşitli engel gruplarından yaklaşık bin 500 kişiye kahvaltı verdi. Wonderland'da düzenlenen kahvaltı programına engelliler ve ailelerinin yanı sıra Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Canan Döner, belediye meclis üyeleri, CHP Maltepe İlçe Başkanı Savaş Yücel, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Bülent İnce ve çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı. Kahvaltıyla hem yüzlerini gülen, hem de birbirinden ilginç şarkı ve türkülerle eğlenen engellilere yönelik bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, onlarla tek tek ilgilenip sorunlarını dinledi.

"Önünüzdeki engelleri kaldıracağız"

Kılıç yaptığı konuşmada, engellilerin önüne birçokları tarafından engel konulduğunu ifade ederek, "Buradan sizlere bir selam iletmek istiyorum. Dün buraya, Maltepe Forumu nedeniyle gelen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, sizlere sevgi ve selamlarını yolladı. Kendisi engellilerin önüne engel olan her şeyin çözülmesi gerektiği yönünde bizlere talimat verdi. Sık sık da bu konuda bizleri uyarır ve tembihler. Aslında engellilerin önünde hepimiz engeliz. Bakıyorsunuz kaldırımlar, çukurlar, elektrik direkleri Bırakın engelli bir vatandaşı normal insan bil yürüyemiyor. Bunların hepsini çözmemiz lazım. Tabi ki bu o kadar kolay olmuyor ama en azından ben yeni binalar engellilere uygun olmadığında ruhsat veya iskan verilmemesi konusunda talimat verdim" dedi. Birkaç yıl önce kurdukları Üreten Engelliler Merkezi'nden de bahseden ve tüm engellileri buraya destek olmaya çağıran Kılıç, engellilerle birlikte fotoğraf çektirdi ve tek tek yanlarına giderek sorunlarını dinledi. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, Maltepe, Güncel

Kaynak: İHA

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