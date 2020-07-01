MALTEPE'DE ESKİ KOCA DEHŞETİ

Haber-Kamera Ali Kerem BENGİ İstanbul DHAMaltepe'de boşandığı kocası tarafından sokakta ortasından kurşun yağmuruna tutulan kadın ağır yaralandı.

01.07.2020 12:20 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:18
Haber-Kamera Ali Kerem BENGİ İstanbul DHA
Maltepe'de boşandığı kocası tarafından sokakta ortasından kurşun yağmuruna tutulan kadın ağır yaralandı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan koca olay yerinden kaçtı
Olay, Zümrütevler Mahallesi Cüneyt Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, icra yoluyla çocuklarını görmeye giden kadın ile kocası arasında tartışma çıktı. Kadını yere yatıran eski koca silahla ateş etmeye başladı. Vücuduna 4 kurşun yerlerine kurşun isabet eden kadın ağır bir şekilde yaralandı. Saldırgan koca olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı kadın tesadüfen yoldan geçen nakil ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Polisin saldırganı arama çalışmaları devam ediyor. MALTEPE’DE ESKİ KOCA DEHŞETİ

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Maltepe, 3. Sayfa, Güncel, Haber
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