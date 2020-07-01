MALTEPE'DE ESKİ KOCA DEHŞETİ

MALTEPE'DE ESKİ KOCA DEHŞETİ (saldırı sonrası görüntüler)-Eski eşini vuran saldırganın kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı.

01.07.2020 14:53 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:59
MALTEPE'DE ESKİ KOCA DEHŞETİ (saldırı sonrası görüntüler)
-Eski eşini vuran saldırganın kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA
Maltepe'de boşandığı kocası tarafından sokakta ortasından kurşun yağmuruna tutulan kadın ağır yaralandı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan koca olay yerinden kaçtı. Saldırganın kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Zümrütevler Mahallesi Cüneyt Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Fatma Yılmaz boşandığı eşi Murat Yavuz'un evine icra yoluyla çocuklarını görmeye gitti. Fatma Yılmaz ile Yavuz arasında tartışma çıktı. Tartışma büyümesi üzerine Fatma Yılmaz'ı yere yatıran Murat Yavuz belindeki silahı çıkarılarak eski eşine ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden kadın ağır bir şekilde yaralandı. Saldırgan koşarak olay yerinden kaçarken, yaralı kadın tesadüfen yoldan geçen nakil ambulansıyla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sokakta delil araştırması yaptı. Ekiplerin çalışmasında Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) aracına 2 kurşun isabet ettiği öğrenilirken, polis 10 adet boş kovan buldu.
SALDIRGAN BÖYLE KAÇTI
Saldırganın kaçma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görgü tanığı, "Ben burada bir esnafım. Silah seslerini duyunca koşarak geldim. Vuran kişiyle köşede karşı karşıya geldim. Silah çekti bana. Bu sırada baktım kadın yerde. O aşağı koşarak gitti. Biz de kadının yanına geldik. Bunların arasında aile sorunları varmış. Boşanmışlar. Kadın icra arabasıyla çocuklarını almaya gelmiş. Kadını yerden kaldırdığımızda sırtından kanlar akıyordu. Kolundan ve bacağından vurulmuştu. Durumu ise çok ciddiydi. Ambulans aldı kadını hastaneye götürüldü. İnşallah durumu iyidir" dedi. MALTEPE’DE ESKİ KOCA DEHŞETİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Fatma Yılmaz, Maltepe, 3. Sayfa, Güncel, Haber
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