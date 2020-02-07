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Maltepe'de ev yangınında bir kadın dumandan etkilendi

Maltepe'de iki katlı evin giriş katında çıkan yangında dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı.

07.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:01
'de iki katlı evin giriş katında çıkan yangında dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı.
Esenkent Mahallesi Akın Sokak'ta iki katlı bir evin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Bu arada yangın sırasında evde olan Şaziment İkikat, dumandan etkilendi. Evden dışarı çıkarılmasının ardından üşüdüğü görülen yaşlı kadına bir arama kurtarma personelinin, montunu giydirdiği görüldü.
İkikat, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Maltepe'de ev yangınında bir kadın dumandan etkilendi

İtfaiye, Maltepe, Güncel

Kaynak: AA


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