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Maltepe'de evden hırsızlık

Maltepe'de evden hırsızlık yaptıkları belirlenen biri cezaevi firarisi 2 kişi yakalandı.

30.09.2019 12:14Maltepe'de evden hırsızlık
Maltepe'de evden hırsızlık yaptıkları belirlenen biri cezaevi firarisi 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Mobil Park Timlerinin, Maltepe'de evlerden hırsızlık olayıyla ilgili yaptığı çalışmalar kapsamında, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu olaya karıştığı tespit edilen H.Ö. isimli yaşı küçük şüpheli, Gülsuyu Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
Çalışmaların devamında A.Ö de Aydınevler Mahallesi'nde evinden kaçmaya çalışırken yakalandı.
Yapılan araştırmada H.Ö'nün 7 ayrı suçtan arama, 26 ayrı konudan suç kaydı bulunduğu, A.Ö'nün ise cezaevi firarisi olduğu ve 12 ayrı konudan arama, 39 ayrı konudan suç kaydı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepe, Güncel

Kaynak: AA

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