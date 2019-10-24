Haberler » Güncel » Maltepe'de fatura ödeme merkezi dolandırıcılığı

Maltepe'de fatura ödeme merkezi dolandırıcılığı

MALTEPE'de mahalle sakinleri fatura ödeme merkezinin dolandırdığını öne sürerek şikayetçi oldu.

24.10.2019 14:25
MALTEPE'de mahalle sakinleri fatura ödeme merkezinin dolandırdığını öne sürerek şikayetçi oldu.
Maltepe Cevizli'de mahalle sakinlerinin yıllardır faturalarını yatırdığı fatura ödeme merkezi, 1 ay önce el değiştirdi. Vatandaşlar, paralarını yatırdığı faturalarının ödenmediğini cep telefonlarına gelen mesajla öğrendi. Soluğu fatura ödeme merkezinde alan mahalle sakinleri, içeride kimsenin olmadığını gördü. Elektrik ve sularının kesilmemesi için faturalarını başka yerden yeniden ödeyen vatandaşlar, kendilerini dolandıran kişilerden şikayetçi oldu.
'BEN VE BÜTÜN MAHALLE MAĞDURUZ"
Fatura ödeme merkezine para ödeyerek mağdur olan mahalle sakinlerinden Hasan Sayar, 'Vatandaşların gelmesinden huylandık. Biz de baktırdık, kontrol ettirdik. Baktık ki faturalarımız ödenmemiş. Ben ve bütün mahalle mağduruz. Tanımıyorduk kendilerini yeni devralmışlardı 1 ay önce. Eskisi dürüsttü, güvenilirdi. 400 lira, 6 tane fatura yatırdım" dedi.
Bir başka mahalle sakini olan Meryem Yılmaz ise, 'Öğrendikten sonra PTT'ye gittim. Tekrar yatırmak zorunda kaldım. Büyük söylemeyeyim bir daha böyle insanlara para yatırmayı istemiyorum. 200 liraya yakın para yatırmıştım" diye konuştu.
Faturalarının yatırılmadığını öğrenen bir mahalle sakini şikayetçi olduğunu belirterek, '250 lira yatırdım. Benim emeklim yok, bir şeyim yok, bir yerden gelirim yok. Beni bile dolandırıldım" ifadesini kullandı.
Maltepe'de fatura ödeme merkezi dolandırıcılığı

Cevizli, Maltepe, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:42 Gazzeli şehit kızı arıcılık yapan babasının mesleğini devraldı
14:40 Dışişleri Bakanlığından Avrupa Parlamentosu'na sert tepki
14:40 Rusya hava savunma sistemlerini ilk kez yabancı bir ülkede kullanacak
14:40 Sandıklı'da öğrenciler at binip, ok attı
14:40 Turgutlu'da öğrencilerden Mehmetçik Vakfı'na destek
14:39 Feyza Gümüşlüoğlu'nun yeni kitabı satışta
14:37 İBB 3 lüks aracı, müzayede ile 850 bin TL'ye sattı
24.10.2019 14:43:10