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Maltepe'de feci kaza: Biri çocuk 3 yaralı

Maltepe'de feci kaza: Biri çocuk 3 yaralı Kontrolden çıkan başka bir aracın üstüne uçtuİSTANBUL - Maltepe'de kontrolden çıkan araç, takla atarak seyir halindeki başka bir aracın üstüne uçtu.

17.09.2019 09:43
Maltepe'de feci kaza: Biri çocuk 3 yaralı
Kontrolden çıkan başka bir aracın üstüne uçtu
İSTANBUL - Maltepe'de kontrolden çıkan araç, takla atarak seyir halindeki başka bir aracın üstüne uçtu. Takla atan araçta bulunan biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza E- 5 Karayolu Maltepe mevkii'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan araç yolda ilerleyen bir aracın üzerin uçtuktan sonra başka bir araca da çarptı. Takla atan araçta bulunan biri çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan 3 araçtan ikisinde büyük maddi hasar meydana gelirken araçlardan biri ters dönmüş şekilde uzun süre karayolunda durdu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.
Maltepe'de feci kaza: Biri çocuk 3 yaralı

Maltepe, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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