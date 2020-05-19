MALTEPE'DE FIRINCILARA SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

MALTEPE'DE FIRINCILARA SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA (yeni görüntü)Saldırının gürüntü tartışması sonrası çıktığı öğrenildiHaber: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ Maltepe'de iki fırıncının vurulduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

MALTEPE'DE FIRINCILARA SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA
19.05.2020 11:29 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:29
MALTEPE'DE FIRINCILARA SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA (yeni görüntü)
Saldırının gürüntü tartışması sonrası çıktığı öğrenildi
Haber: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/
Maltepe'de iki fırıncının vurulduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Santral Sokak üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, N.Y isimli bir mahalle sakini sokak içerisinde ekmek dağıtımı yapan fırıncı K. B. ve U. B. ile gürültü yaptıkları gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ardından çıkan arbedede N.Y, fırıncılar tarafından darp edildi. Bunun üzerine olay yerinden ayrılan N.Y, eve giderek yanına silah aldı ve sokakta ekmek dağıtımı yapan fırıncıların yanına geldi. Kavga tekrar alevlenerek taraflar arasında itiş kakış yaşandı. O sırada silahını çıkaran N.Y. fırıncılara 5 el ateş etti. K. B. ve U. B. bacaklarından yaralanırken şüpheli olay yerinden bağırarak uzaklaştı. Şüpheli N.Y bir süre sonra Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezine gelerek teslim oldu. N.Y adlı şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
SALDIRI ANI KAMERADA
Öte yandan saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde fırıncıların sokakta ekmek dağıttığı ardından N.Y'nin elindeki silahla fırıncıların yanına geldiği ve aralarında itiş kakış yaşandığı, vatandaşların kavgayı ayırmaya çalıştığı ve N.Y'nin fırıncıları silahla vurduğu, bir fırıncının ise yere düştüğü görülüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız’a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün Haber
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28’e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
İslamiyet’e ve Hz. Muhammed’e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı Haber
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel’den, Bergüzar’a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Haber
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir Haber
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Kim Milyoner Olmak İster’de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı Haber
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Haberler››Güncel››MALTEPE'DE FIRINCILARA SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:28: Mezunların bando takımıyla 19 Mayıs coşkusu - Haber 11:28: Bilecikli kadınların maske seferberliği - Haber 11:28: "Evde kalan" kadın ve çocuklara "online" destek - Haber 11:28: Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Kayseri'de sokak hayvanları unutulmadı - Haber 11:27: Edirne'de, 19 Mayıs coşkusuna sürücüler de katıldı - Haber 10:39: Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz - Magazin 09:50: Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti - Haberler 09:46: Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İlk ziyareti Kasapoğlu gerçekleştirdi - Haber 08:49: Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti - Haber 17:59: Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu - Haberler