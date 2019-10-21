Haberler » Güncel » MALTEPE'DE GECEKONDUDA YANGIN... BABA İLE 3 YAŞINDAKİ OĞLUNU KOMŞULAR KURTARDI

MALTEPE'DE GECEKONDUDA YANGIN... BABA İLE 3 YAŞINDAKİ OĞLUNU KOMŞULAR KURTARDI

MALTEPE'de bir gecekonduda çıkan yangın çıktı.

21.10.2019 13:56MALTEPE'DE GECEKONDUDA YANGIN... BABA İLE 3 YAŞINDAKİ OĞLUNU KOMŞULAR KURTARDI
MALTEPE'de bir gecekonduda çıkan yangın çıktı. Dumanları fark eden komşular içeri girerek 3 yaşındaki çocuk ile uykudaki babasını kurtardı.  Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülerken, haber verilmesi üzerine çalıştığı iş yerinde eve gelen Ayşe Bağuş, "Allah'tan çocuğuma bir şey olmadı, cana gelen mala gelsin. Burada olmadığım için bilmiyorum ama çocuk herhalde bir şeyler yapmış olabilir" dedi.

Yangın saat 12.00 sıralarında Maltepe Başıbüyük Mahallesi Zirve Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üç yaşındaki oğlu ile evde yalnız bulunan Yüksel Bağuş, gece vardiyasında çalıştığı için uyuyordu. Henüz bilinmeyen bir nedenle halının yanmasıyla yükselen alevler tüm evi sardı. Evden dumanların yükseldiğini gören komşular içeri girerek çocuğu ve uykuda olan babayı kurtardı.  Eve giren komşulardan biri  çocuğu elinde çakmakla buldu. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonunda yangını söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın olduğu sırada çalıştığı iş yerinde olan ve haberi alır almaz eve gelen anne Ayşe Bağuş, "Ben işteydim, komşular haber verdi, Allah razı olsun iş yerimdekiler getirdi buraya. Allah'tan çocuğuma bir şey olmadı, cana gelen mala gelsin. Burada olmadığım için bilmiyorum ama çocuk herhalde bir şeyler yapmış olabilir"  şeklinde konuştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

-------------------------------------

-Yanan evden görüntü

-İtfaiyenin söndürme ve soğutma çalışmaları

- Anne Ayşe Bağuş ile röportaj

-Yangın çıkış anı cep telefonu görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Maltepe, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:12 ESENYURT'TA BİR KİŞİ EV ARKADAŞI TARAFINDAN BIÇAKLANDI
15:12 "İklim değişikliği, yaban hayatı ve insan çatışmasını artırdı"
15:12 Barış Pınarı Harekatı bilgilendirme toplantısı
15:06 Büyükşehir servis araçları ve taksileri denetledi
15:12 Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık için helallik alındı
15:11 SULTANGAZİ'DE YANGIN PANİĞİ... YAŞLI KADINI KOMŞULARI SAKİNLEŞTİRDİ
15:06 Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan muhtarlarla buluştu
21.10.2019 15:13:30