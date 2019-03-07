Maltepe'de Gölette Ceset Bulundu

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Maltepe'de gölette, bir kadın cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, Süreyyapaşa Birinci Baraj Yolu'ndaki gölette, sazlıklar arasında hareketsiz duran bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen dalgıç polisler, cesedi göletten çıkardı.Üzerinde kimlik bulunmayan 40'lı yaşlardaki bir kadına ait olduğu belirlenen ceset, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.