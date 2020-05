MALTEPE'DE GÜZELLİK SALONUNDA KORONAVİRÜSE ŞEFFAF PARAVANLI ÖNLEM

Kaynak: DHA

KORONAVİRÜS önlemleri nedeniyle kapalı olan kuaför ve güzellik salonları kapılarını uzun bir aradan sonra bugün tekrar açtı. Maltepe 'de bulunan bir güzellik salonu, daha önce de uyguladığı randevu sistemini devam ettirerek salonda ek önlemler aldı. Protez tırnak, kaş ve kirpik uygulamalarının yapıldığı salonda çalışanlar maske ve eldiven takıyor. Protez tırnak işlemleri sırasında müşteri ve çalışan arasında şeffaf bir paravan bulunuyor. Ayrıca bulunulan ortam ve kullanılan malzemeler her müşteriden sonra steril hale getiriliyor.Güzellik salonu çalışanı Yeter Ögedey, '6 hafta mı oldu artık tam bilmiyoruz. 2 ay olarak yaklaşık yasak gelmeden bir hafta önce zaten biz kendimiz kapattık iş yerimizi önlemlerimizi almak için. 2 çalışan ve 2 müşteriyi alabiliyoruz. Zaten iki masamız var onları da ayırdık. Randevu sisteminde çalışıyoruz. Bizim müşterilerimiz zaten alışkın bu randevu sistemine. Hep 2 saat aralıklı çalıştığımız için. Böyle de gayet iyi gidiyor. Gelen müşterilerimizi dışarıda misafir ediyoruz, oturma yerleri var. Bittikten sonra burayı sterilize ettikten sonra müşterilerimizi içeri davet edebiliyoruz. Her müşteriden sonra oraları dezenfekte edip her şeyi yeniliyoruz öyle alıyoruz içeri. dedi.Protez tırnak bakım işlemi yaptıran Fatma Yıldırım, 'Yaklaşık 1,5 aydır gelmedim. Evde kendi imkanlarımla bir şeyler yapmaya çalıştım ama tabii Yeter hanımın yaptığı gibi olmuyor. Bugün geldim, işlem başarılı bir şekilde bitti. Alınan önlemler de çok hoşuma gitti gerçekten. Steril bir ortam. İçim rahat yani. diye konuştu.