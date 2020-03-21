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Maltepe'de hatlı minibüsler korona virüsüne karşı ilaçlı su ile dezenfekte edildi

Maltepe'de temizlik ekipleri halka ulaşım hizmeti veren hatlı minibüsleri korona virüs tehlikesine karşı dezenfekte etti.

21.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:07
Maltepe'de hatlı minibüsler korona virüsüne karşı ilaçlı su ile dezenfekte edildi
Maltepe 'de temizlik ekipleri halka ulaşım hizmeti veren hatlı minibüsleri korona virüs tehlikesine karşı dezenfekte etti. İlaçlı su ile dezenfekte edilen minibüsler, virüs ve bakterilerden temizlendi.

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen korona virüsüne karşı alınan önlemler devam ediyor. Maltepe Belediyesi tarafından alınan tedbirler kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı hatlı minibüslerde dezenfekte çalışması başlatıldı. Belediyeye bağlı özel kıyafetli personeller, minibüsleri ilaçlı su ile dezenfekte etti.

"Tedbirlerimiz periyodik olarak devam edecek"

Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Eroğlu, "Belediyemiz gerek dezenfektasyon gerekse evlerinde kalan yaşlılar, ulaşılamayan kesimlere ulaşabilmek için altyapı oluşturduk. Belediyemizin ana binası, kamu kurumları, bölgemizde bulunan hastaneler, kreşler, ilaçlandı, dezenfekte edildi. Şu anda Maltepe'de halka ulaşım hizmeti veren tüm minibüsler belediyemiz tarafından dezenfekte edilmektedir. Otobüs durakları da dezenfekte ediliyor. ve bu periyodik olarak da devam edecek tedbirlerimiz" dedi.

Minibüsü dezenfekte edilen minibüs şoförü Sedat Avcı, "Çok güzel bir şey. Devletimizden, milletimizden, sağlıkçılardan Allah razı olsun. İnsanlarımız duyarlı. Sağlığımızı ön plana aldıkları için biz mutlu oluyoruz, hepsine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Minibüs şoförlerinden Baran Dikel ise, "Belediyemiz halkın sağlığı için elinden geleni yapıyor, çok teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Maltepe, Wuhan, Güncel

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