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MALTEPE'DE HAYVANSEVERLERİN TEPKİSİNE NEDEN OLAN VAHŞET

Haber: istanbul DHAMaltepe'de iki kişi, ağaçta mahsur kalan kediyi köpeklere saldırttı.

27.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:24MALTEPE'DE HAYVANSEVERLERİN TEPKİSİNE NEDEN OLAN VAHŞET

Haber: istanbul DHA

'de iki kişi, ağaçta mahsur kalan kediyi köpeklere saldırttı. Görüntüleri çekip sosyal medyada paylaşan kişiler hayvanseverlerin tepkisine çekti.

Maltepe sahilinde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, köpekler gezen iki kişi ağaçta mahsur kalan kediyi farketti. Kediyi ağacı sallayarak ve kemerle vurarak düşüren kişi köpeklere parçalatırken yanındaki kişi ise görüntüledi. O anların sosyal medyada paylaşılması üzerine hayvanselerler tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anı



Maltepe, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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