Haberler » Güncel » Maltepe'de hayvanseverlerin tepkisine neden olan vahşete 3 gözaltı - Haber

Maltepe'de hayvanseverlerin tepkisine neden olan vahşete 3 gözaltı

MALTEPE sahilinde köpeklerle gezen iki kişi ağaçta mahsur kalan kediyi, ağacı sallayarak ve kemerle vurarak düşürmüş, 1'i pitbull cinsi iki köpek de kediyi parçalamıştı.

27.11.2019 16:07 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:12
MALTEPE sahilinde köpeklerle gezen iki kişi ağaçta mahsur kalan kediyi, ağacı sallayarak ve kemerle vurarak düşürmüş, 1'i pitbull cinsi iki köpek de kediyi parçalamıştı. Vahşet anlarının bu kişiler tarafından sosyal medyada paylaşılmasınının ardından harekete geçen polis, olayla ilgili olarak yaşı 18'in altında 3 kişiyi gözaltına aldı.
Hayvanseverlerin de büyük tepkisini çeken olayda, görüntüleri izleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mobil park polisleri, olaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Sosyal medya hesaplarını takibe alan polis, kısa sürede olayla ilişkili 3 kişiyi gözaltına aldı. Yaşları 18'den küçük olan, vahşet anlarını kaydeden, köpeği dolaştıran ve köpeğin sahibi olmak üzere toplam 3 kişi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye getirildi. Sağlık kontrolü çıkışında şüpheliler, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Sağlık kontrollerinin ardından 3 şüpheli, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne gönderildi.
Maltepe'de hayvanseverlerin tepkisine neden olan vahşete 3 gözaltı

Maltepe, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:12 Tekirdağ'da drone destekli trafik uygulaması
16:11 Belediye Ekiplerince ağaçlar budanıyor
16:10 Spor rıza çalımbay liderliği devam ettirmemiz gerekiyor
16:10 Karabük muhtarları akraba olan komşu köylerin su kavgası
16:10 Tunceli'ye mevsimin ilk karı; yollar kapandı, araçlar yolda kaldı
15:53 İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi
15:50 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz
15:26 CHP'li vekillerden Bakan Albayrak'a "Bakın burası çok önemli" sürprizi
15:25 İmamoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı'na 'Horon' teklifi: Benden iyi oynayan siyasi yok
14:50 Son seçim anketinde sadece iki parti baraj üstüne çıktı
14:07 Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
27.11.2019 16:13:06