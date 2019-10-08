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Maltepe'de hırsızlık operasyonu

Maltepe'de bir evden hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına takılan şahıs Mobil Park Timleri tarafından yakalandı.

08.10.2019 11:18Maltepe'de hırsızlık operasyonu
Maltepe'de bir evden hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına takılan şahıs Mobil Park Timleri tarafından yakalandı.
Emniyetten alınan bilgiye göre, 12 Eylül tarihinde Cevizli Mahallesi'nde bulunan bir evden 11 bin lira değerinde eşya çalan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Eve ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık yapan kişinin E.Y. isimli küçük yaşta bir şahıs olduğunu belirledi.
28 Eylül günü akşam saatlerinde Maltepe İnönü Caddesi üzerinde görev yapan ekipler tarafından fark edilen ve kaçmaya başlayan E.Y. kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.
12 ayrı suç kaydı bulunan ve "Bisiklet ve Motosiklet Hırsızlığı" suçundan aranma kaydı bulunduğu belirlenen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Maltepe, Cevizli, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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