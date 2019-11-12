Maltepe'de hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Maltepe'de farklı tarihlerde kapkaç, yankesicilik ve benzeri hırsızlıklar yaptığı tespit edilen şahıs polis tarafından yakalandı. Şahsın 397 adet suç kaydının olduğu tespit edildi.



Maltepe'de farklı tarihlerde kapkaç, yankesicilik, işyerinden ve kurumdan hırsızlık, açıktan hırsızlık olaylarının meydana gelmesiyle Mobil Park timleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayları gerçekleştirdiği tespit edilen B.G. isimli küçük yaştaki şahsı yakaladı. Muhafaza altına alınan şahsın sorgusunda, 397 adet suç kaydının olduğu tespit edildi.



Yakalanan şahıs savcılık talimatıyla gözlem evine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA