Haberler » Güncel » Haber

Maltepe'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada

Maltepe'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı.

07.10.2019 10:40
Maltepe'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı. Çatışmanın çıktığı cadde savaş alanına dönerken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Maltepe Cemal Bey Caddesi'nde geçtiğimiz gece yaşanan olayda, iddiaya göre, iki grup arasında başlayan tartışma bir anda silahlı çatışmaya dönüştü. Silahların konuştuğu çatışmada 1 kişi vurularak yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Çatışmaya karışan zanlılar araçlarını cadde üzerinde bırakarak kayıplara karışırken, caddede bulunan bir dükkana mermilerin isabet etmesi sonucu camları kırıldı.
Silahlı çatışma anları güvelik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tartışma yaşayan şahıslar, cadde ortasında birbirlerine kurşun yağdırıyorlar, ardından koşarak kaçışıyorlar.
(İHA)
Maltepe'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada

Maltepe, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:17 Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde skandal olay! Doktor hastaya kullanmaması gereken ilacı yazdı
16:17 Silopi'de din görevlileri yemekte buluştu
16:16 Zeytin ve zeytinyağı rekolte tahminleri açıklandı-2
16:15 Yarım asırdır tarihi piyanolara hayat veriyor
16:14 Çankırı'da "Özel Eğitimde Profesyonel Yaklaşımlar" projesi
16:14 Şişli'de çocukların ortada kaldığı çatışmaya 13 gözaltı
16:14 Erdoğan, sırbistan cumhurbaşkanı aleksandar vucic ile görüştü