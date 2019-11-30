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Maltepe'de iki grup arasında silahlı kavga

Maltepe'de gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı.

30.11.2019 06:35 | Son Güncelleme: 30.11.2019 06:40Maltepe'de iki grup arasında silahlı kavga
'de gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada iki kişi yaralanırken dört kişi otomobilleriyle olay yerinden kaçtı.

Silah sesleri polisleri harekete geçirdi

Olay, saat 05.00 sıralarında Maltepe ilçesi, Girne Mahallesi, Çiftlik Sokak'ta meydana geldi. Sokak içerisinde alkol alan bir grubun yanına otomobil ile gelen dört kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Alınan bilgiye göre silahlı kişi, sokakta alkol aldığı öne sürülen kişilerden birisini silahın kabzesiyla yaralarken, diğer kişiyi de darp ederek olay yerinden geldikleri araçla hızla uzaklaştılar.

Olay Yeri İnceleme ekipleri uzun süre çalışma yaptı

Olayın meydana geldiği noktayı ve çevresini güvenlik çemberi içerisine alan polis ekipleri, olay yerine kimseyi yaklaştırmazken Olay Yeri İnceleme ekipleri, alkol şişeleri ve bardaklarıyla boş kovanlar üzerinde detaylı çalışma yaptı. İki yaralı olay yerine gelen ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaçan saldırganları yakalamak için polis geniş çaplı soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Maltepe, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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