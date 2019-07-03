03.07.2019 09:41
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Maltepe'de iki motosikletlinin arabaya çarpıp yola fırladığı anlar kamerada

Maltepe'de iki motosikletlinin arabaya çarpıp yola fırladığı anlar kamerada Şans eseri kazayı burunları bile kanamadan atlattılarİSTANBUL - Maltepe'de motosikletle seyir halinde olan iki kişi, o sırada virajı dönen bir otomobile çarptı.

Maltepe'de iki motosikletlinin arabaya çarpıp yola fırladığı anlar kamerada
Şans eseri kazayı burunları bile kanamadan atlattılar
İSTANBUL - Maltepe'de motosikletle seyir halinde olan iki kişi, o sırada virajı dönen bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki iki kişi yola fırladı. Motosikletten düşen iki kişi de kazayı burunları bile kanamadan atlatırken kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Maltepe Aydınevler Mahallesinde iki kişinin olduğu motosiklet, yolda virajı dönmeye çalışan bir otomobile duramayarak çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi düşerek yola fırladı. Motosikletten düşen iki kişi de şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kazadan sonra tutulan tutanağın ardından taraflar olay yerinden ayrıldı.
Kaza anları çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobil virajı döndüğü sırada arkadan gelen motosiklet ile çarpışıyor ve motosikletteki iki kişi yola fırlıyor. Maltepe'de iki motosikletlinin arabaya çarpıp yola fırladığı anlar kamerada
Kaynak: İHA
motosiklet, maltepe, kaza, 3. Sayfa

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