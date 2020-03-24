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MALTEPE'DE KADIN DOKTOR TAKLA ATIP TERS DÖNEN OTOMOBİLİNDEN YARALI KURTULDU

MALTEPE'de aracıyla göreve giden kadın doktor, viraja girdiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

24.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:00
MALTEPE'DE KADIN DOKTOR TAKLA ATIP TERS DÖNEN OTOMOBİLİNDEN YARALI KURTULDU
MALTEPE'de aracıyla göreve giden kadın doktor, viraja girdiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Aydınlatma direğini de devirerek ters dönen otomobilden yaralı kurtulan doktor, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 07.45 sıralarında Başıbüyük Yolu Caddesi'nde meydana geldi.16 K 2835 plakalı aracıyla göreve giden doktor İrem Yapar, viraja girdiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetin kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla attıktan sonra yol kenarında aydınlatma direğine çarparak ters döndü. Kazayı gören diğer sürücüler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansa alarak ilk müdahalesini yaptı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Doktor İrem Yapar,  ambulansla  Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi'ne kaldırıldı.   Yapar'ın durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kullanılamaz hale gelen otomobil ise polis ekiplerinin çalışmasını ardından çekici ile kaldırıldı.

Polis ekiplerinin çalışmaları sırasında aynı noktada iki farklı hasarlı kaza da meydana geldi. Ekipler caddeye dubalar koyarak güvenlik önlemi aldı.Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Takla atan otomobilin görüntüsü

-Yaralı sürücünün ambulans içindeki görüntüsü

-Meslektaşlarının kazaya yerine gelmesi

-Yaralının hastaneye götürülmesi

-Kaza yapan aracın kaldırılması

-Yıkılan aydınlatma direği

-Başka meydana gelen kazalar

-Polisin dubalarla önlem alması

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Polis, Güncel

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