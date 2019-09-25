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Maltepe'de kahvehaneye silahlı saldırı

Maltepe'de bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

25.09.2019 18:44Maltepe'de kahvehaneye silahlı saldırı
Maltepe'de bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.
Aydınevler Mahallesi Selçukbey Caddesi üzerindeki bir kahvehaneye, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Açılan ateş sonucu, kahvehanedeki 2 kişi ile cadde üzerindeki 1 kadın yaralandı. Saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kahvehanede inceleme yapıp görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

Maltepe, Güncel

Kaynak: AA

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