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Maltepe'de kahvehaneye silahlı saldırı: 3 yaralı

Maltepe'de kahvehaneye silahlı saldırı: 3 yaralı Binanın merdivenlerinden inen bir kadın kurşunların hedefi olduİSTANBUL - Maltepe Küçükyalı'da iki şahıs bir kahvehaneye silahla saldırdı.

25.09.2019 18:22
Maltepe'de kahvehaneye silahlı saldırı: 3 yaralı
Binanın merdivenlerinden inen bir kadın kurşunların hedefi oldu
İSTANBUL - Maltepe Küçükyalı'da iki şahıs bir kahvehaneye silahla saldırdı. Kahvehanede bulunan iki kişi ile o sırada binanın merdivenlerinden inen bir kadın kurşunların isabet etmesiyle yaralanırken saldırganlar hızla kaçtı.
Olay, Maltepe Küçükyalı'da saat 16: 30 sıralarında yaşandı. Kimlikleri henüz bilinmeyen iki şahıs iddiaya göre bir kahvehanenin önüne gelerek burada art arda tetiğe bastı. Kahvehane sahibi ve kardeşi ile o sırada binanın merdivenlerinden aşağı inen bir kadın kurşunların isabet etmesiyle yaralandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırganlar yerdeki boş mermi kovanlarını topladıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Maltepe'de kahvehaneye silahlı saldırı: 3 yaralı

Maltepe, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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