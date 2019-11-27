Haberler » Güncel » Maltepe'de kediyi köpeklere parçalatan şahıslar yakalandı - Haber

Maltepe'de kediyi köpeklere parçalatan şahıslar yakalandı

Maltepe'de iki maganda, ağaca tırmanan kediyi zorla düşürerek iki köpeğe parçalatmış ve o anları sosyal medya hesaplarında paylaşmışlardı.

27.11.2019 18:05 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:05Maltepe'de kediyi köpeklere parçalatan şahıslar yakalandı
'de iki maganda, ağaca tırmanan kediyi zorla düşürerek iki köpeğe parçalatmış ve o anları sosyal medya hesaplarında paylaşmışlardı. Olaya karışan 3 şahıs polis tarafından yakalandı.
Maltepe'de geçtiğimiz günlerde iki maganda, ağaca tırmanan kediyi zorla ağaçtan indirmiş ve iki köpeğe parçalatmıştı. Sosyal medyada yayılan o görüntüler büyük tepki çekmişti. Olayın ardından Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Park timleri harekete geçti. Köpek sahipleri olan S.U. (16) ve S.D. (14) ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan M.A. (17) isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şahıslar Maltepe'de farlı adreslerde yakalandı. Olaya karışan pittbull cinsi köpekler mahallede bulunan boş bir arazide baraka içerisinde bulunarak belediye görevlilerine teslim edildi.
Şahıslara, 'hayvanı tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması' ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu maddeleri uyarınca adli ve idari işlem uygulandı.
(İHA)

Maltepe, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:53 Uysal: "Son bir yıllık dönemde cari denge önemli bir iyileşme kaydetti"
19:47 Balkondan düşerek ölen Siwar'ın boğazında morluklar olduğu belirlendi
19:47 - Fransa'da çiftçilerden traktörlü eylem
19:45 Baklavacılara yönelik gıda denetim yapıldı
19:45 Traktörün altında kaldı
19:22 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak
19:00 Rusya açıkladı: Putin, Erdoğan'la Türkiye ziyaretinin tarihi konusunda anlaştı
18:41 Vergi dairesi saldırısı davasında savcı mütalaasını açıkladı
18:31 Son dakika: Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
18:21 Twitter duyurdu: 6 aydan fazla aktif olmayan hesaplar silinecek
18:00 İSKİ'den "yüzde 80 zam" iddialarına yanıt: Artış değil indirim yapıldı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
09:05 Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer, "Ev ne zaman müsait" diyen İrem Sak'a cevap verdi
27.11.2019 19:56:00