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Maltepe'de kediyi köpeklere parçalatan şahıslar yakalandı

Maltepe'de kediyi köpeklere parçalatan şahıslar yakalandıİSTANBUL - Maltepe'de iki maganda, ağaca tırmanan kediyi zorla düşürerek iki köpeğe parçalatmış ve o anları sosyal medya hesaplarında paylaşmışlardı.

27.11.2019 18:24 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:25
'de kediyi köpeklere parçalatan şahıslar yakalandı
İSTANBUL - Maltepe'de iki maganda, ağaca tırmanan kediyi zorla düşürerek iki köpeğe parçalatmış ve o anları sosyal medya hesaplarında paylaşmışlardı. Olaya karışan 3 şahıs polis tarafından yakalandı.
Maltepe'de geçtiğimiz günlerde iki maganda, ağaca tırmanan kediyi zorla ağaçtan indirmiş ve iki köpeğe parçalatmıştı. Sosyal medyada yayılan o görüntüler ise büyük tepki çekmişti. Olayın ardından Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Park timleri harekete geçti. Köpek sahipleri olan S.U.ve S.D. ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan M.A.isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şahıslar Maltepe'de farlı adreslerde yakalandı. Olaya karışan pittbull cinsi köpekler mahallede bulunan boş bir arazide baraka içerisinde bulunarak belediye görevlilerine teslim edildi.
Şahıslara, 'hayvanı tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması' ve 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu maddeleri uyarınca adli ve idari işlem uygulandı.
Maltepe'de kediyi köpeklere parçalatan şahıslar yakalandı

Maltepe, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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