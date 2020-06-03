MALTEPE'DE KORKU DOLU ANLAR? SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

MALTEPE'de serviste tamir edildikten sonra test sürüşüne çıkan otomobilde aniden başlayan yangın paniğe neden oldu.

03.06.2020 14:12 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:20
MALTEPE'de serviste tamir edildikten sonra test sürüşüne çıkan otomobilde aniden başlayan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin sardığı otomobilde bulunanlar kendilerini güçlükle dışarı atarken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 12.30 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Büyükbakkalköy yolu üzerinde meydana geldi. 06 FG 0002 plakalı otomobil, serviste tamir edildikten sonra servis çalışanları tarafından test sürüşüne çıkarıldı. Test sürüşü sırasında otomobilin altından seyir halindeyken alevler yükselmeye başladı. Diğer sürücülerin uyarısı ile çalışanlar aracı yolun sağına çekerek otomobilden indi. Çalışanlar ve diğer sürücüler yangın söndürme tüpleriyle müdahalede bulunsa da alevler kısa sürede otomobilin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle yol iki taraflı trafiğe kapandı. Bazı sürücüler, tehlikeye aldırış etmeden yanan otomobilin yanından geçmeye devam etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Bir görgü tanığı, Araç seyir halinde aşağıya doğru inerken aracın altından alevler çıkmaya başladı.İkaz ettik,aracı sağa çekti.Yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettik, ama alevler aracı tamamen sardı. Araç servisten yeni çıkmış, test sürüşündeymiş diye konuştu. MALTEPE’DE KORKU DOLU ANLAR? SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını ’yavaşlatan’ asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Polis, GBT’ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü Haber
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan’da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu Haber
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Haber
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu Haber
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
CHP’li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu’nu isim vermeden eleştirdi Haber
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Haber
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi Haber
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Haberler››Güncel››MALTEPE'DE KORKU DOLU ANLAR? SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:15: Vali Yerlikaya, Dünya Bisiklet Günü'nde 23 kilometre pedal çevirdi - Haber 14:15: Aydın'da Mayıs ayında 303 trafik kazası meydana geldi - Haber 14:15: Son dakika haber | Batman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı - Haber 14:15: Afşin Belediyesi LGS'ye girecek öğrenciler için maske üretti - Haber 14:15: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sıfır Atık Belgesi aldı - Haber 12:55: Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası - Haber 12:44: Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı - Haber 14:05: Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu - Magazin 12:03: Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi - Magazin 08:59: Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu - Haberler