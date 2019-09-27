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Maltepe'de korkutan çatı yangını

Maltepe'de iki katlı binanın çatısında çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

27.09.2019 00:42Maltepe'de korkutan çatı yangını
Maltepe'de iki katlı binanın çatısında çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, Küçükyalı Mahallesi Şehit Eren Tecimen Sokaktaki katlı binanın çatısında saat 23.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatıdaki yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. İtfaiyenin çalışmaları sırasında çevre binalarda oturan vatandaşlar panikle sokağa çıktı. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazır bekletildi.


Yangın sonucunda binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin yangınla ilgili bilgi aldığı sırada bir kişi, binanın çatısında mangal yapıldığını iddia etti.



İtfaiye, Maltepe, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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