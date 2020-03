Maltepe'de korona virüs seferberliği

Maltepe Belediyesi, korona virüse karşı mücadele kapsamında tüm birimleriyle bir seferberlik başlattı. İlk vak'anın görülmesinden bu yana aralıksız çalışmalarını sürdüren ekipler, bin 567 sokak, 128 cadde, 4 bulvar, 138 park ve yeşil alan, 12 semt pazarı, 116 eczane, 82 cami ve mescit, 1 cemevi, 1 kilise ile bankamatik ile bölgedeki tüm kamu binalarını, noterleri, karakolları, aile sağlığı merkezlerini, İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binalarını dezenfekte etti. Ayrıca ekipler tarafından 7 bin 910 konteyner, 331 yer altı konteyneri ilaçlanırken, 5 noktaya da el dezenfektanı yerleştirildi.Maltepe Belediyesi, 10 Mart'ta Türkiye'de görülen ilk korona virüs vak'asından bu yana, daha önce her ihtimale karşı hazırlamış olduğu eylem planını uygulamaya koyarak hızlı bir biçimde ilçenin dezenfekte çalışmasını gerçekleştirdi. İlk etapta kamuda alınan önlemler gereği kısıtlı bir personel ile hizmet vermeye başlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri vardiyalı sisteme geçerek sıkı bir koordinasyon halinde bin 567 sokak, 128 cadde, 4 bulvar, 138 park ve yeşil alan, 12 semt pazarı, 116 eczane, 82 cami ve mescit, 1 cemevi, 1 kilise ile bankamatik ile bölgedeki tüm kamu binalarını, noterleri, karakolları, aile sağlığı merkezlerini, İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binalarını dezenfekte etti. Ayrıca temizlik personeli, 7 bin 910 konteyner, 331 yer altı konteyneri ilaçlarken, zabıta birimi de pazarları ve marketleri denetledi. Bu çalışmalarla 5 noktaya el dezenfektanı yerleştirildi, pazarlarda maske dağıtımı gerçekleştirildi ve ihtiyaç sahibi olan 65 yaş üstündeki vatandaşların ihtiyaçları karşılandı. Veteriner İşleri Müdürlüğü Fındıklı, Başıbüyük, Esenkent Zümrütevler, Aydınevler ve Gülsuyu-Gülensu hattındaki tüm minibüslerde dezenfekte yaparken, sokaktaki canları da unutmadı. Öncelikli olarak sahil ve ormanlık alanda bulunan sokak hayvanlarına her gün düzenli olarak mama dağıtımı gerçekleştirildi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve MATAŞ da alınan önlemlere yönelik olarak belediye ana binası ve bağlı binalarını dezenfekte ederek temizledi.Kılıç "Önlemlere dikkat edelim"Belediyenin yaptığı çalışmalarla ilgili konuşan Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Sadece bu çalışmalarla yetinmedik, ayrıca şu aralar zorunlu olarak evde kalan halkımıza ve özellikle çocuklarımıza yönelik olarak kültürel faaliyetler gerçekleştirdik. Hafta sonu onlar için tiyatro oyunu ve çizgi film gösterimi yaptık. Halkımız, devletimizin aldığı önlemlere lütfen uysun ve bu zorlu süreci hep birlikte atlatalım. Halkımızın sağlığı her şeyin üstünde. Bu aşamada evde kalan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını karşılamaya çaba sarf ediyoruz. Herkese sağlıklı günler diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA