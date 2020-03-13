Maltepe'de "korona virüsü" seferberliği
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen korona virüsü vakasının ardından Maltepe Belediyesi, kendisine bağlı kreş, eğitim kurumu, kültür merkezi ve binaları dezenfekte ettiği gibi sokaklarla birlikte 6 bine yakın çöp konteynerinde de temizliğe başladı.
13.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:05
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye 'de de görülen korona virüsü vakasının ardından Maltepe Belediyesi, kendisine bağlı kreş, eğitim kurumu, kültür merkezi ve binaları dezenfekte ettiği gibi sokaklarla birlikte 6 bine yakın çöp konteynerinde de temizliğe başladı.
Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Türkiye'de görülen ilk korona virüsü vakasının ardından ilçede bulunan yaklaşık 6 bin yeraltı ve yer üstü konteynerinin bakım ve temizliğine başladı. Bu kapsamda günde 2 vardiya halinde 3 yıkama aracıyla 390 yer altı, kalan galvaniz ve plastik konteynerlerde yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca konteyner kenarlarında ve sokaklarda da yıkama çalışması başlatan ekipler, çalışmalarını hızla sürdüreceklerini de belirtti. - İSTANBUL
Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Türkiye'de görülen ilk korona virüsü vakasının ardından ilçede bulunan yaklaşık 6 bin yeraltı ve yer üstü konteynerinin bakım ve temizliğine başladı. Bu kapsamda günde 2 vardiya halinde 3 yıkama aracıyla 390 yer altı, kalan galvaniz ve plastik konteynerlerde yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca konteyner kenarlarında ve sokaklarda da yıkama çalışması başlatan ekipler, çalışmalarını hızla sürdüreceklerini de belirtti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Maltepe Belediyesi, Türkiye, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Güncel
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Güncel
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Güncel
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı