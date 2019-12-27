Haberler » Güncel » Maltepe'de kültür merkezi grafiti ile renklendi - Haber

Maltepe'de kültür merkezi grafiti ile renklendi

Maltepe Belediyesi'ne bağlı Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin otopark duvarı, barok dönemine ait iki eserin grafiti çalışmasıyla renklendi.

27.12.2019 10:47 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:52 Maltepe'de kültür merkezi grafiti ile renklendi
Maltepe Belediyesi'ne bağlı Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin otopark duvarı, barok dönemine ait iki eserin grafiti çalışmasıyla renklendi. 15.1 metreye, 4.43 metrelik duvara Mr. Besk tarafından yapılan ve sprey boya kullanılan çalışmada, barok dönemine ait Artemisia Gentileschi'nin "Woman Playinga Lute" ve Judith Leyster'in "Boy Playing the Flute" adlı eserleri grafiti olarak çizildi. Rengarenk duvar, kültür merkezine gelen ziyaretçiler tarafından da beğeni ile karşılandı. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, Türkan Saylan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:50   TIR devrildi: 2 ölü - Haber
12:50   Kıbrıs'ta otelde yangın: 1 ölü - Haber
12:45   Karamanlı öğretmen ve öğrencilerden Mehmetçiğe kitap - Haber
12:45   Mustafakemalpaşa Belediyesi nostalji yaşattı - Haber
12:45   Prof. Dr. Muhammet Fatih Andı, BEÜ'de konferans verdi - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
12:39   Son dakika: İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu - Haber
12:33   Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu - Haber
11:25   Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Haber
11:13   Yüksekova kara gömüldü! İlçede okullar tatil edildi - Haber
27.12.2019 12:53:03