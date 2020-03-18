Menü
Haberler ›› Güncel ››Maltepe'de kuyumcu soygunu - Güncel

Maltepe'de kuyumcu soygunu

Maltepe'de bir kuyumcunun kepengini kıran kişiler, 300 bin liralık altını alarak kaçtı.

18.03.2020 05:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 05:20
Maltepe'de kuyumcu soygunu
Maltepe 'de bir kuyumcunun kepengini kıran kişiler, 300 bin liralık altını alarak kaçtı.
Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuya gelen yüzleri maskeli 4 kişi, otomatik kepengi levye ile kırarak içeri girdi. Kuyumcuda bulunan 300 bin lira değerinde altın bilezikleri alan soyguncular geldikleri otomobil ile kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kuyumcuda inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler : Fındıklı, Maltepe, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor Güncel
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı Güncel
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gerekli süreyi söyledi Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gerekli süreyi söyledi
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı