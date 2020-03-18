Maltepe'de kuyumcu soygunu
Maltepe'de bir kuyumcunun kepengini kıran kişiler, 300 bin liralık altını alarak kaçtı.
18.03.2020 05:28 | Son Güncelleme: 18.03.2020 05:29
Maltepe 'de bir kuyumcunun kepengini kıran kişiler, 300 bin liralık altını alarak kaçtı.
Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuya gelen yüzleri maskeli 4 kişi, otomatik kepengi levye ile kırarak içeri girdi. Kuyumcuda bulunan 300 bin lira değerinde altın bilezikleri alan soyguncular geldikleri otomobil ile kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kuyumcuda inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuya gelen yüzleri maskeli 4 kişi, otomatik kepengi levye ile kırarak içeri girdi. Kuyumcuda bulunan 300 bin lira değerinde altın bilezikleri alan soyguncular geldikleri otomobil ile kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kuyumcuda inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Maltepe'de kuyumcu soygunu
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