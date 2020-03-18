Maltepe'de kuyumcudan yarım kilo altın çalan şüpheliler kamerada

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ Maltepe'de gece saatlerinde kuyumcuya gelen yüzleri maskeli 4 kişi yaklaşık yarım kilo altını kısa sürede çalarak, kaçtı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken hırsızlık anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Beyaz bir otomobille kuyumcunun bulunduğu caddeye gelen maskeli 4 kişi araçlarından kepenkleri kırarak içeriye girdi. Şüpheliler yaklaşık 1 dakika içinde tezgahta bulunan altınları yanlarında getirdikleri çöp torbasına koydu. Maskeli hırsızlar, çaldıkları altınlarla birlikte araçlarına binerek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde içinde hırsızların bulunduğu otomobilin dükkanın önüne geldiği, maskeli 4 kişinin yanlarında getirdiği çöp torbası ve levyeyle otomobilden indiği, dükkanın kepenklerini levyeyle açan hırsızların tezgahta bulunan altınları alarak torbaya koyduğu ve hırsızların çaldıkları altınlarla birlikte otomobillerine bindiği görülüyor.

"200-300 BİN LİRALIK MALIMIZ KAYIP OLDU"

Kuyumcunun sahibi Mirkan Aslan, "Dün gece saat 04.00 sıralarında oldu. Amcamın kapalı dükkanı kepenklerini kaldırıyorlar. 4 kişi olarak beyaz bir otomobille geliyorlar. Yaklaşık 1 dakika bile sürmüyor olaylar. Hemen alıp çıkıp kaçıyorlar. Amcam da dün acele bir işinden dolayı tezgahta malları alta koyup gitmiş, kasayı tam kilitlemeden gitmiş. Tahminimiz bilen gören biri bu. 200-300 bin aralığında tam olarak hesaplayamadık ama, 200-300 bin liralık malımız dışarıdaydı. O kadar malımız kayıp oldu şu anda. Yani mobese kameralarından polisten takip edip bulmalarınızı rica ediyoruz. Tek yapabileceğimiz bu sanırım başka da bir şey yapamıyoruz." dedi.

Kaynak: DHA