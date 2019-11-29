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Maltepe'de mağazada indirim izdihamı

Maltepe'de bir giyim mağazasında indirim izdihama neden oldu, kırılan vitrin camlarından 3 kişi hafif yaralandı.

29.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:12Maltepe'de mağazada indirim izdihamı
'de bir giyim mağazasında indirim izdihama neden oldu, kırılan vitrin camlarından 3 kişi hafif yaralandı.
İndirim yapacağını duyuran mağazaya gelenler, giriş kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.
Satışın başlaması üzerine indirimli ürünlerden satın almak isteyen yüzlerce kişi izdihama yol açtı. Bu sırada kırılan mağazanın vitrin camı parçalarından isabet eden 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Yaşanan olay nedeniyle mağazada satışlar durduruldu, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Maltepe, Güncel

Kaynak: AA

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