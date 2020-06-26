MALTEPE'DE MAKAS ATAN OTOMOBİLİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

Haber: Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHAMaltepe D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen otomobilin tehlikeli yolculuğu trafikteki diğer araçlarda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

26.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 26.06.2020 10:15
Haber: Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Maltepe D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen otomobilin tehlikeli yolculuğu trafikteki diğer araçlarda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Görüntüler önceki gün saat 20.00 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu 70 evler Köprüsü ile Gülsuyu Köprüsü arası Kartal istikametinde kaydedildi. Bir otomobil trafikte araçların arasında makas atarak ilerledi. Otomobilin tehlikeli yolculuğu trafikte bulunan diğer araçlardaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Otomobil bir süre sonra gözden kayboldu. MALTEPE’DE MAKAS ATAN OTOMOBİLİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: D-100 Karayolu, İstanbul, Maltepe, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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