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Maltepe'de Metin Tayan'dan deyişler konseri

Türk Halk Müziği sanatçısı Metin Tayan, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

30.11.2019 10:54 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:59Maltepe'de Metin Tayan'dan deyişler konseri
Türk Halk Müziği sanatçısı Metin Tayan, Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Konserde, Anadolu'da binlerce yıldır söylene gelen türküleri, deyişleri bağlaması eşliğinde icra eden Tayan, müzikseverleri yüzlerce yıllık ozanlık geleneğinde bir müzikal yolculuğa çıkardı. Tayan, Anadolu'daki Alevi halk ozanlarından Pir Sultan Abdal'dan Dadaloğlu'na, Aşık Veysel'den Aşık Mahzuni Şerif'e uzanan bir repertuarla sahne aldı. Anadolu'daki ozan geleneğini müzikseverler ile buluşturan Tayan, müzikseverlerin beğenisini topladı. Tayan'ın konserini Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da izledi. Şiir ve türkülerin buluştuğu konserde Aşık Daimi'den "Mademki Ben Bir İnsanım", Aşık Kul Ahmet'ten "Seher Yeli Nazlı Yare", Hozatlı Ahmet Dede'den "Ala Gözlü Nazlı Pirim" isimli eserleri de sazıyla buluşturan sanatçıya, dinleyicilerde eşlik etti. Tayan, dostluk, sevgi, barış, kardeşlik mesajlarına yer verdiği, Hakk'a ulaşmayı anlattığı eserleriyle dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, Türkan Saylan, Maltepe, Güncel

Kaynak: İHA

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