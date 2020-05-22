MALTEPE'DE MİNİBÜS DENETİMİNDE SÜRÜCÜYE FAZLA YOLCU CEZASI

MALTEPE'DE MİNİBÜS DENETİMİNDE SÜRÜCÜYE FAZLA YOLCU CEZASIHaber-Kamera: Murat KORKMAZ-Halil YILMAZ / İSTANBUL, (DHA)- Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Maltepe'de minibüslerde denetleme yaptı.

22.05.2020 18:59 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:05
MALTEPE'DE MİNİBÜS DENETİMİNDE SÜRÜCÜYE FAZLA YOLCU CEZASI
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ-Halil YILMAZ/ İSTANBUL, (DHA)- Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Maltepe'de minibüslerde denetleme yaptı. Koronavis kapsamında alınan önlemlere uymadığı tespit edilen bir minibüs sürücüsüne 3 bin 500 lira para cezası kesildi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Maltepe Zümrütevler Köprüsü'nde minibüslere yönelik denetim yaptı. Minibüslerin koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlere uyup uymadığını ve evraklarını denetleyen sivil trafik polisleri, kurallara uymayan ve eksik evrakı bulunan sürücülere ceza yazdı.
FAZLA YOLCUYA 3 BİN 500 LİRA CEZA
Denetimler kapsamında durdurulan bir minibüste izin verilenden fazla yolcu olduğunu tespit eden sivil trafik polisleri, minibüs sürücüsüne Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3 bin 500 lira ceza yazdı. Ceza yazılan minibüs sürücüsü Burak Kantar, "2 kişi aynı anda bindi, onlara da indiremedik. O yüzden böyle oldu, yoksa kontrolümdeydi. Her şeyden önce sağlık, yapacak bir şey yok" dedi. MALTEPE’DE MİNİBÜS DENETİMİNDE SÜRÜCÜYE FAZLA YOLCU CEZASI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Maltepe, Güncel, Haber

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