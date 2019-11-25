Maltepe'de minikler trafikte

Maltepe Belediyesi'ne bağlı 9 kreşte uygulamalı trafik eğitimi verildi. Göztepe Çocuk Trafik Parkı'nda gerçekleşen eğitimde çocuklara koltuklara geçerek uygulamalı olarak trafik kuralları öğretildi.

Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakım Evi'nde eğitim gören 3-4 yaş grubu yaklaşık 250 öğrenciye, önce trafik levhaları ve güvenlik bilgileriyle ilgili interaktif bir sunum yapıldı. Daha sonra çocuklar parkura geçerek direksiyon başına oturdu. Otomobillere binerken oldukça eğlenceli olduğu gözlemlenen çocuklar, parkurda trafik kurallarını uygulayarak öğrendi. Yer yer zorluk yaşayan ve kuralları ihlal eden miniklere, görevli trafik polisleri de yardım ederek kuralları doğru biçimde uygulamalarını sağladı. Çocuklara kreş sorumluları ve öğretmenler de eşlik etti.