Haberler » Güncel » Maltepe'de minikler trafikte - Haber

Maltepe'de minikler trafikte

Maltepe Belediyesi'ne bağlı 9 kreşte uygulamalı trafik eğitimi verildi.

25.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:20Maltepe'de minikler trafikte

Maltepe Belediyesi'ne bağlı 9 kreşte uygulamalı trafik eğitimi verildi. Göztepe Çocuk Trafik Parkı'nda gerçekleşen eğitimde çocuklara koltuklara geçerek uygulamalı olarak trafik kuralları öğretildi.

Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakım Evi'nde eğitim gören 3-4 yaş grubu yaklaşık 250 öğrenciye, önce trafik levhaları ve güvenlik bilgileriyle ilgili interaktif bir sunum yapıldı. Daha sonra çocuklar parkura geçerek direksiyon başına oturdu. Otomobillere binerken oldukça eğlenceli olduğu gözlemlenen çocuklar, parkurda trafik kurallarını uygulayarak öğrendi. Yer yer zorluk yaşayan ve kuralları ihlal eden miniklere, görevli trafik polisleri de yardım ederek kuralları doğru biçimde uygulamalarını sağladı. Çocuklara kreş sorumluları ve öğretmenler de eşlik etti.



Maltepe Belediyesi, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:01 Hırvatistan'da eğitimcilerden protesto
18:00 ÜVEY KIZINI TACİZDEN YARGILANAN BABANIN HAPİS CEZASI 9 YIL 4 AYA DÜŞÜRÜLDÜ
18:00 "Bu üssün kapatılmasını talep edenler Katar'ın kötü gün dostu olduğunu bilmeyenlerdir"
18:00 Sosyal medya paylaşımı şüphelendirdi! Şişli'de öldürülen şahıs İran ajanı mıydı?
18:00 Galatasaray, Brugge maçı hazırlıklarını tamamladı
17:54 Elazığ'da jandarma ve polisin katılımıyla 'Kadına Şiddete Hayır' etkinliği
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
17:16 Ali Babacan'ın partisinin ismi belli oldu iddiası: Akıl ve Bilim Partisi
17:13 Talat Atilla, CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi
16:59 CHP'li Faik Öztrak'ın Külliye iddialarına AK Parti'den yanıt: Üzücü ve ürkütücü gelişmeler
16:25 Kremlin: Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Türkiye'ye gelecek
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 18:02:32