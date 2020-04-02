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Maltepe'de öğretmenler koronavirüse karşı dezenfektan ve tulum üretiyor

KORONAVİRÜS ile mücadelede Maltepe'de bulunan meslek liselerinde gönüllü öğretmenler tarafından yüzey dezenfektanı ve tulum üretiliyor.

02.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:29
Maltepe'de öğretmenler koronavirüse karşı dezenfektan ve tulum üretiyor
KORONAVİRÜS ile mücadelede Maltepe 'de bulunan meslek liselerinde gönüllü öğretmenler tarafından yüzey dezenfektanı ve tulum üretiliyor. Üretilen malzemeler kamu kurumlarına gönderilecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel  Müdürlüğü öncülüğünde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla meslek liselerinin temizlik malzemesi ve tulum üretimi yapmasının önü açıldı. Meslek liselerindeki alan öğretmenleri de  gönüllü olarak bu projeye destek verdi. İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı,  projenin bizzat takipçisi olurken Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı ise gönüllü öğretmenlere lojistik destek sağladı. Maltepe'deki iki farklı okulda gönüllü öğretmenler tarafından dezenfektan ve tulum üretimi yapmaya başladı. Aydınevler Mahallesi'nde bulunan Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gönüllü olan 7 Kimya öğretmeni, kamu kurumlarına gönderilmek üzere yüzey dezenfektanı üretiyor.

Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatma Yetik, "Ülke olarak koronavirüsle bir mücadele halindeyiz. Biz de bu mücadeleye nasıl bir katkı sunarız diye düşünürken kimya alanı öğretmenlerimizle yüzey dezenfektanı yapabileceğimizi fark ettik. Arkadaşlarımızla organize olduk sonrasında günlerdir sağ olsun bütün ekip emek verdiler, çalıştılar, uğraştılar. Aşağıda görmüş olduğunuz atölyeyi oluşturduk ve üretime başlamış olduk." dedi.

Ürünleri bütün kamu kurumlarına yüzey dezenfeksiyonunu sağlayabilmek için il vasıtasıyla gönderdiğini belirten Yetik, " 7 öğretmenimiz gönüllü olarak bu organizasyonun içinde bilfiil çalışıyor. Burası bizim AR-GE çalışmalarını yapmış olduğumuz laboratuvarımız. Öğretmenlerimiz, yüzey dezenfektanı üretmek için burada çalışma yaptılar. Üretmiş oldukları ürünü burada test ettiler. Onay aldıktan sonra da aşağıdaki üretim atölyemizde üretime başlamış olduk." diye konuştu.

GÜNDE 40 TULUM ÜRETİLİYOR

Öte yandan Yalı Mahallesi'nde bulunan Maltepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde gönüllü olan Moda Tasarımı Teknolojileri alan şefi ve öğretmeni ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı alan şefi olmak üzere toplam 3 öğretmen de kamu kurumlarına gönderilmek üzere lamineli kumaştan tulum üretmeye başladı. Günde 40 adet tulum üretebilen öğretmenler, koronavirüse karşı alınan önlemlerde sağlık çalışanlarına destek oluyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Maltepe, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Maltepe'de öğretmenler koronavirüse karşı dezenfektan ve tulum üretiyor - Haberler

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