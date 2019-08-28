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Maltepe'de otel odasında cinayette hayatını kaybeden şahsın kimliği ortaya çıktı

Maltepe'de otel odasında cinayette hayatını kaybeden şahsın kimliği ortaya çıktı Öldürülen şahsın Uğur Akkaya olduğu belirlendi -Cenaze adli tıp morguna kaldırıldıİSTANBUL - Maltepe'de lüks otelde işlenen cinayette ölen şahsın kimliğinin Uğur Akkaya olduğu belirlendi.

28.08.2019 11:42
Maltepe'de otel odasında cinayette hayatını kaybeden şahsın kimliği ortaya çıktı
Maltepe'de otel odasında cinayette hayatını kaybeden şahsın kimliği ortaya çıktı
Öldürülen şahsın Uğur Akkaya olduğu belirlendi
-Cenaze adli tıp morguna kaldırıldı
İSTANBUL - Maltepe'de lüks otelde işlenen cinayette ölen şahsın kimliğinin Uğur Akkaya olduğu belirlendi. Akkaya'nın vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulduğu öğrenilirken, şahsın cesedi yapılan incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.
Maltepe'de sabah saatlerinde lüks bir otelde işlenen cinayetin detayları ortaya çıkmaya başladı. Olayda hayatını kaybeden 40 yaşındaki Uğur Akkaya olduğu belirlenirken, şahsın vücudunun bir kaç yerine kurşun isabet ettiği öğrenildi. Polisin olay yerinde çalışmasının ardından, şahsın cesedi adli tıp morguna kaldırıldı.
Maltepe'de otel odasında cinayette hayatını kaybeden şahsın kimliği ortaya çıktı

Adli Tıp, Maltepe, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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