MALTEPE'DE OTOBÜSTEN İNMEYE ÇALIŞAN KADIN KAPI ÇARPINCA DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA

Maltepe'de durakta otobüsten inmek isteyen kadın kapı kapanınca dengesini kaybedip yere düştü.

04.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:52
Maltepe'de durakta otobüsten inmek isteyen kadın kapı kapanınca dengesini kaybedip yere düştü. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda durağa giren İETT otobüsünden inmek isteyen bir kadın kapı kapanınca dengesini kaybedip yere düştü. Yerde yatan kadının yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görüntülerde otobüsün durakta yolcu indirdiği, bir kadının otobüsten inmek isterken kapının bir anda kapanınca dengesini kaybedip yere düştüğü ve çevrede bulunan vatandaşların yerde yatan kadının yanına koştuğu görülüyor. Olay anını gören bir vatandaş, Benim gördüğüm kadarıyla otobüsten inerken düştü. Etrafında bir kalabalık vardı zaten. Benim gördüğüm oydu. Ambulans falan, telaş içindeydi herkes. En son ağlıyordu kadın, orta yaşlı bir kadındı. dedi. MALTEPE’DE OTOBÜSTEN İNMEYE ÇALIŞAN KADIN KAPI ÇARPINCA DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Atatürk Caddesi, Bağlarbaşı, Maltepe, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Türkiye Kovid-19’la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA’nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla Haber
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü Haber
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Diyarbakır’da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı Haber
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı! Haber
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya’da 1.349, Meksika’da 1.092 kişi hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi Haber
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye’nin petrol yataklarına ulaşma formülü Haber
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Ebru Polat, takipçilerini sosyal medyadan uyardı: Kocalarınızı elinizden alırlar! Haber
Ebru Polat, takipçilerini sosyal medyadan uyardı: Kocalarınızı elinizden alırlar!
Haberler››Güncel››MALTEPE'DE OTOBÜSTEN İNMEYE ÇALIŞAN KADIN KAPI ÇARPINCA DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:49: Eyüpsultan'da yetim ve öksüzlere giysi yardımı yapıldı - Haber 11:49: Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı başladı - Haber 11:49: Mevsimlik fındık işçileri için tedbirler alındı - Haber 11:49: Antalya'nın 19 ilçesinde bin 357 personelle sinekle yoğun mücadele - Haber 11:49: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 kişi tutuklandı - Haber 11:46: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı! İstanbul için düşünülen vaka sayısı korkunç boyutta - Haber 11:37: Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı - Haber 10:07: Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla - Haberler 09:43: Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü - Haberler 15:04: Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu - Haberler