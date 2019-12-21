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Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu! 2 kişi ağır yaralandı, bölgeye PÖH sevk edildi

İstanbul'un Maltepe ilçesinde hareket halindeki bir otomobil, bir başka otomobilde bulunan kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Olayda iki kişi ağır yaralanırken, bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.

21.12.2019 22:05 | Son Güncelleme: 21.12.2019 22:46

İstanbul Maltepe'de seyir halindeki bir araç, başka bir araç içindeki kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Olayda iki kişi ağır yaralanırken, olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI

Maltepe'de hareket halindeki otomobil, bir başka otomobilden kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Otomobilin içindeki iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

POLİS ALARMA GEÇTİ

Saldırıya uğrayanların yakınları olay yerine akın etti. Polis alarma geçti. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu! 2 kişi ağır yaralandı, bölgeye PÖH sevk edildi

3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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